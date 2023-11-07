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В Нижнем Новгороде иностранец потерял 543 тысячи рублей при онлайн-обмене валюты

Иностранный студент одного из нижегородских вузов потерял более полумиллиона рублей, воспользовавшись интернет-объявлением об обмене валюты, сообщает пресс-служба областного ГУВД.

По данным полиции, мужчина перешел по указанной в объявлении ссылке и в специальной форме ввел данные своей банковской карты, с которой списались денежные средства. Обратного поступления денег молодой человек не дождался. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. Сумма ущерба составила 543 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленникам в случае их поимки может грозить до шести лет лишения свободы.

Андрей Репин

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