В 2023-2024 годах на Дону модернизируют 82 объекта ЖКХ

В к концу грядущего года власти Ростовской области планируют модернизировать 82 объекта жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на министра ЖКХ региона Сергея Сизикова. На данные цели регион направит 8,5 млрд руб.

По словам главы ведомства, 55 объектов будут обновлены до конца текущего года. Еще 27 объектов модернизируют в 2024 году. Для реализации данных планов, Ростовская области получит от ППК «Фонд развития территорий» 6,6 млрд руб.

«С учетом средств консолидированного бюджета и внебюджетных источников сумма инвестиций на модернизацию коммунальной инфраструктуры составит 8,5 млрд руб.»,— цитирует информагентство слова господина Сизикова.

Анастасия Назарова