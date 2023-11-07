Суд признал Адлерский винзавод банкротом

Арбитражный суд Москвы признал АО «Адлерский винзавод» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: adlervinzavod.ru Фото: adlervinzavod.ru

Заявление о признании банкротом было подано в суд самим винзаводом в феврале этого года. В нем должник указал, что по состоянию на дату подачи заявления общая сумма его задолженности перед кредиторами составляет 100 тыс. евро и 15 млн руб., денежными средствами и прочими активами, способными удовлетворить требования кредиторов, он не располагает, при этом реальных возможностей восстановления платежеспособности не имеется.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Адлерский винзавод» зарегистрировано в Москве. На официальном сайте предприятия указано, что Сочинский молдвинзавод Министерства пищепрома Молдавской ССР был создан в 1963 году. В 1968 году его реорганизовали в государственное предприятие «Адлерский винзавод», в постсоветское время — в акционерное общество. В 2003 году предприятие прекращало свою деятельность, но в 2014 году вновь возобновило ее, проведя реконструкцию и техническое перевооружение.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что комбинат по производству вин «Крикова» (Молдова, Кишинев) и житель Москвы Омар Курбанов, ранее владевшие 100% акций Адлерского винзавода, требовали аннулировать сделку по продаже в 2020 году имущества завода жителю Сочи Антранику Яланузянову. Предметом договора были 15 производственных, административных и складских зданий на земельном участке площадью 2,6 га на улице Гастелло, 40. Сообщалось также, что впоследствии объекты были перепроданы господином Яланузяновым иным лицам.

Отказ в иске был обоснован тем, что оспариваемая сделка была впоследствии одобрена общим собранием акционеров. Также в материалах дела говорится о расписке в получении одним из акционеров наличных денег в счет оплаты проданного винзавода и уступки прав на земельный участок в эквиваленте $5,5 млн. Экс-акционеры в своих жалобах утверждали, что в общем собрании не участвовали, и указывали на то, что подлинник протокола собрания в материалы дела представлен не был. Также они заявляли, что расписка не относится к оспариваемому договору купли-продажи. Истцы прошли все инстанции, но суды пришли к выводу о действительности сделки и пропуске экс-акционерами сроков исковой давности. На минувшей неделе Верховный суд РФ отказал в передаче жалобы господина Курбанова для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.

Эксперт, консультирующий «Ъ-Кубань», ранее предположил, что спор о действительности сделки мог обеспечивать вывод недвижимости из юрлица, чтобы создать препятствия для оспаривания такой сделки в рамках банкротства, а это, в свою очередь, создает сложности с покрытием требований кредиторов.

Михаил Волкодав

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