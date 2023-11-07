DHL пересчитывает тарифы

Компания DHL резко повысила тарифы на доставку в России, рост цен составил 35%, пишет РБК. Прежде компания индексировала их на 10%. Перевозчик объяснил свои действия «беспрецедентными вызовами», из-за которых пришлось перестроить логистические цепочки. Немецкая DHL резко сократила объем предоставляемых услуг в России и обслуживает только перевозки за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Крупных иностранных конкурентов у компании в стране не осталось, чем она и воспользовалась, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров:

«Все главные международные игроки Россию покинули. Естественно, на некоторых направлениях конкуренция очень ослабла, и, хотя объем трансграничных отправок в ту же Европу достаточно сильно сократился, доля DHL там фактически выросла очень существенно. Поэтому компания воспользовалась, по сути, своим монополистическим положением и провела такое повышение цен».

В самой DHL, отвечая на запрос “Ъ FM”, повышение тарифов назвали «стандартной практикой». Но в этом году на рост цен сильно повлиял ослабевший рубль: из-за него подорожали товары и услуги, авиаперевозки, топливо и комплектующие.

При этом стоимость самой доставки в расчете за килограмм не изменились, увеличились расценки на сопутствующие услуги, например, надбавки за нестандартные габариты. Да и прежде DHL держала тарифы на низком уровне, поэтому ее клиенты не почувствуют резких изменений, пояснил генеральный директор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«Западные перевозчики, которые в основном держали этот рынок, ушли. Российские компании в этот реестр войти не могут, потому что там есть определенные критерии со стороны Федеральной таможенной службы. Учитывая, что все эти товары доставляются через воздушные гавани, аэропорты, то выполнить эти критерии обычной логистической компании, не имеющей значительного административного и финансового ресурса, достаточно сложно.

Между тем DHL продолжают терять этот рынок, выполняя какие-то трансграничные перевозки. И в этот освободившийся сегмент особо никто и не лезет. Пытается что-то делать "Почта России", но у нее тоже есть определенные проблемы, в том числе финансового характера. Кроме того, для компании закрыты западные рынки.

Вместе с тем тарифы у DHL были настолько низкими, что нынешнее повышение для опасных грузов, например, для литий-ионных батареек не такое критическое.

Я еще раз подчеркиваю, что они были где-то даже в нижней ценовой категории. Те, кто ездит с DHL, скорее всего, и останутся ее клиентами. Пока других вариантов просто нет».

В своем отчете глобальная DHL рассказала, что пыталась продать российский бизнес, но из-за изменения условий это «стало невозможно». Скорее всего, она просто не нашла покупателя, считает партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Компания хороша своими компетенциями, программным комплексом, персоналом. Кто может купить этот бизнес? Компания из России? Зачем ей это, она сразу же попадет под санкции.

Покупатели из дружественных стран? Для них этот актив может быть достаточно токсичным. В соответствии с этим у компании DHL не осталось никакого выбора, кроме как продолжить работать.

И для того чтобы сохранить доходность бизнеса, они, естественно, стали поднимать плату за услуги и увеличивать свой маржинальный доход».

Доставку грузов по России DHL прекратила в сентябре 2022 года. Компания объясняла это «техническими сложностями и законодательными ограничениями»: российский бизнес перевозчика отключили от глобальной сети, а именно она обеспечивает автоматизацию местной доставки.

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Иван Корякин