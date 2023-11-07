Пермское кафе, в котором питались отравившиеся дети, закрыли на тридцать суток

Суд на месяц приостановил работу пермского кафе «Сказка». Основанием для этого стали выявленные краевым Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические нарушения. Об этом сообщает ИА «Текст».

В этом кафе питались участники V Всероссийского фестиваля детских цирков, заболевшие норовирусной инфекцией. На мероприятие приехали 168 детей в возрасте от 5 до 18 лет из 15 регионов страны. Вечером 25 октября участники фестиваля стали жаловаться на плохое самочувствие. После медицинского осмотра были госпитализированы 19 человек, всем им поставили диагноз «норовирусная инфекция».

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверку обстоятельств произошедшего проводит и краевая прокуратура.

Как позже установил Роспотребнадзор, детей заразили работники пищеблока.