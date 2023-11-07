ФСБ задержала в Петербурге фальшивомонетчиков, печатавших до 2 млрд рублей в год

Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД РФ пресекла деятельность преступной группы фальшивомонетчиков, изготовлявших и распространявших поддельные банкноты номиналом 5 тыс. руб. в восьми регионах, в том числе — в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Задержаны 24 участника группы, им предъявлены обвинения по ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и по ч. 3 ст. 186 (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег). При проведении обысков было изъято около 20 млн поддельных рублей.

Другие российские регионы, где распространялись банкноты — Москва, Московская, Ростовская, Волгоградская и Белгородская области, Дагестан и Крым. В ФСБ отмечают, что деятельность группы отличалась сплоченностью и устойчивостью ее состава, а также использованием принципа конспирации, при котором рядовые участники не были осведомлены ни о количестве преступников, ни о об их ролях.

Большая часть поддельных билетов Центробанка РФ реализовывалась через даркнет (теневой сегмент интернета), остальные продавали через курьеров-закладчиков, а также посредством личных встреч с клиентами, которым группа доверяла. В год преступная группа производила до двух млрд руб.

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