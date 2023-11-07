Фестиваль «Воронежская камерата» пройдет с 9 по 13 ноября

В Воронеже с 9 по 13 ноября в шестой раз пройдет фестиваль «Воронежская камерата», сообщили в пресс-службе городской филармонии. В ее зале в рамках фестиваля состоятся пять концертов.

В этом году «Воронежская камерата» посвящена 150-летию Сергея Рахманинова. 9 ноября его произведения прозвучат в исполнении солиста Московской филармонии Николая Луганского, концерт которого откроет фестиваль. 10 ноября выступит аккордеонист Никита Власов вместе с артистами Воронежского академического симфонического оркестра. 11 ноября даст концерт камерный оркестр «Виртуозы Москвы», 12-го — дуэт Карэна Шахгалдяна (скрипка) и Соны Барсегян (фортепиано). Завершат фестиваль оперные арии в исполнении Ольги Масловой (сопрано) с воронежским симфоническим оркестром.

Валерия Розбот