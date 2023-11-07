Больше 8 тысяч пенсионеров Удмуртии привили от пневмококковой инфекции

По итогу десяти месяцев 2023 года вакцинацию от пневмококковой инфекции прошли больше 8 тыс. пожилых граждан. Всего до конца года планируется поставить прививки 11 тыс. человек, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В настоящее время от пневмококка привиты 7,4% пожилых жителей Удмуртии, что выше среднероссийского уровня. Как рассказал главный внештатный специалист минздрава республики по вакцинопрофилактике Елена Корякина, вакцинацию от пневмококковой инфекции включили в календарь профилактических прививок с 2014 года, а с 2017 года дополнительно вакцинируют призывников и пожилых людей, которые страдают хронической обструктивной болезнью легких.

«Для пожилых эта прививка особенно важна — она позволяет снизить количество рецидивов основного заболевания в период подъема ОРВИ и гриппа»,— отметила госпожа Корякина.