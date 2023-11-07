Разница в цене на однокомнатную и трехкомнатную квартиру в Казани составила 56%
В Казани разница между средней стоимостью однокомнатной и трехкомнатной квартиры составила 56%. Первая здесь стоит в среднем 7,3 млн руб., а вторая — 11,4 млн. Об этом сообщает портал «Яндекс Недвижимость».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Казань оказалась наиболее выгодным городом страны для переезда из однокомнатной квартиры в трехкомнатную на первичном рынке. Для этих целей казанцам требуется доплата в 4,1 млн руб.
Второе место здесь заняла Москва, где разница между однокомнатной и трехкомнатной составила 58%. Тройку лидеров замкнул Екатеринбург (62%).