В Ростове-на-Дону загорелось здание в историческом центре города

Сегодня днем, 7 ноября, в Ростове-на-Дону крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме на Темерницкой улице, 83. Огонь охватил 375 кв. м кровли здания в историческом центре города. Существует угроза распространения огня на соседние дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ростовской области Фото: МЧС Ростовской области

По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 14:26. По прибытии на место происшествия пожарные начали эвакуацию. Пожару присвоен второй ранг.

Огонь тушит увеличенная группировка: 69 человек и 22 единицы техники.

Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону