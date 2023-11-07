Объем онлайн-торговли в Нижегородской области достиг 93,8 млрд рублей

Объем онлайн-торговли по итогам девяти месяцев 2023 года вырос в Нижегородской области на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Ъ-Приволжье» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным АКИТ, всего в январе-сентябре в регионе общий объем онлайн-продаж составил 93,8 млрд руб. В 2022 году этот показатель составил 73,7 млрд руб.

Нижегородская область традиционно вошла В ТОП-10 самых активных регионов в сфере интернет-торговли. На ее долю приходится 2,2% в общем объеме продаж по России.

В целом по стране за девять месяцев 2023 года траты россиян на интернет-покупки составили 4,3 трлн руб., что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Андрей Репин