Особый противопожарный режим в Краснодаре отменили

В Краснодаре отменили особый противопожарный режим. Он действовал на территории города с 7 августа из-за сильной жары, напомнили в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Подписано и опубликовано соответствующее постановление. Противопожарный режим отменен в связи со снижением класса пожарной опасности»,— сообщили в мэрии.

В рамках действия особого режима горожанам и гостям краевой столицы запрещалось жечь костры и сжигать мусор, проводить пожароопасные работы. Профилактические группы проводили рейды по выявлению фактов выжигания сухой растительности и проведения сельскохозяйственных палов.

Вячеслав Рыжков

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