Особый противопожарный режим в Краснодаре отменили
В Краснодаре отменили особый противопожарный режим. Он действовал на территории города с 7 августа из-за сильной жары, напомнили в пресс-службе администрации.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
«Подписано и опубликовано соответствующее постановление. Противопожарный режим отменен в связи со снижением класса пожарной опасности»,— сообщили в мэрии.
В рамках действия особого режима горожанам и гостям краевой столицы запрещалось жечь костры и сжигать мусор, проводить пожароопасные работы. Профилактические группы проводили рейды по выявлению фактов выжигания сухой растительности и проведения сельскохозяйственных палов.
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