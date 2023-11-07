Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:55

Нацбиблиотека Удмуртии приобретет спецоборудование для виртуального зала

В 2024 году Национальная библиотека Удмуртии получит более 1,2 млн руб. на реализацию проекта по созданию виртуального концертного зала. Как сообщает пресс-служба администрации города, средства позволят закупить современное мультимедийное оборудование.

Новое оборудование позволит вести трансляции концертной программы со всех уголков России. Благодаря этому ижевчане в режиме реального времени смогут смотреть и слушать концерты симфонических оркестров, спектакли и другие постановки.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...