Arive представил новую коллекцию одежды

Российский бренд женской одежды Arive расширил ассортимент линией верхней одежды на осень и зиму. В капсульную коллекцию вошли шерстяные пальто, рубашки и брюки из экокожи, линия денима и трикотажа. Среди новинок — классическое двубортное пальто прямого кроя и пальто-кокон из мягкой фактурной шерсти в длине миди и нейтральных оттенках: молочном, сером и черном. Наряду с базовыми моделями в линии ищите трендовые пальто-пиджаки короткой длины, рубашки из хлопка, классические широкие брюки и юбки в бельевом стиле. Линия денима представлена базовыми прямыми джинсами и трендовой моделью с контрастной отделкой, боковыми разрезами и необработанным краем. Arive можно найти на маркетплейсе «Мегамаркет».

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