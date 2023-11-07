В Екатеринбурге во время ДТП с автобусом №09 пострадала женщина

На улице Краснофлотцев, 51 в Екатеринбурге произошло ДТП с участием городского автобуса №09. В результате аварии пассажирка автобуса получила травму, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию и не справился с управлением, из-за чего столкнулся с грейдером, который убирал снег с дороги.

Пострадавшая женщина доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят обследование. Отмечается, что точная причина ДТП будет установлена по результатам административного расследования, которое проводится полицией.

В свою очередь, прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого полицией по результатам расследования.

Полина Хабарова

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