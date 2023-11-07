В Челябинске подростков задержали за угон такси

Сотрудники отдела полиции «Советский» УМВД России по Челябинску раскрыли угон автомобиля Hyundai Solaris, принадлежащего таксисту. По подозрению в этом преступлении задержаны два 17-летних подростка, возбуждено уголовное дело.

Как сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области, когда потерпевший прибыл на очередной заказ, к нему в машину сели двое молодых людей. Они попросили его проехать через находящийся неподалеку поселок, якобы чтобы забрать их друга.

«В ходе поездки стало понятно, что никакого друга забирать не придется, из-за этого между водителем и пассажирами возник словесный конфликт, — отмечают в полицейском главке. — В результате водитель остановил транспортное средство и вышел из салона с одним из пассажиров. Но молодой человек внезапно занял место за рулем и скрылся со своим другом в неизвестном направлении».

Полицейские опросили свидетелей и установили маршрут передвижения автомобиля. Вскоре машину с предполагаемыми угонщиками остановили сотрудники ГИБДД в частном секторе.