Казанца осудили за содействие мигрантам в фиктивном получении вида на жительство
В Казани суд дал местному 40-летнему жителю три года лишения свободы условно. Его признали виновным в содействии мигрантам в незаконном получении вида на жительство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
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Суд установил, что в 2020–2021 годах осужденный помог шести иностранцам получить вид на жительство в России без ограничения срока действия. При этом он предлагал мигрантам за деньги оформить фиктивное отцовство над российскими детьми.
В итоге против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в РФ иностранного гражданина, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).