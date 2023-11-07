Казанца осудили за содействие мигрантам в фиктивном получении вида на жительство

В Казани суд дал местному 40-летнему жителю три года лишения свободы условно. Его признали виновным в содействии мигрантам в незаконном получении вида на жительство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2020–2021 годах осужденный помог шести иностранцам получить вид на жительство в России без ограничения срока действия. При этом он предлагал мигрантам за деньги оформить фиктивное отцовство над российскими детьми.

В итоге против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в РФ иностранного гражданина, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).

"Ъ-Казань"