Сочи по темпам роста доходов в городской бюджет обошел Москву и Санкт-Петербург

По итогам прошедших месяцев текущего года доходные поступления в городской бюджет Сочи в 2,5 раза превышают показатели соответствующего периода 2022 года. Как сообщили «Ъ-Кубань» в администрации курорта, за последние пять лет динамика доходов городской казны за счет всех уровней бюджетной системы увеличилась с 10,6 млрд до 50,8 млрд руб., или в 4,8 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Сочи Фото: пресс-службы администрации Сочи

Таким образом, южная столица по темпу увеличения бюджетного потенциала с показателем роста 477% обошла Москву и Санкт-Петербург, показатели которых составляют 184% и 197% соответственно.

«Поддержка региональных и федеральных властей по вопросам, связанным с качеством жизни горожан и отдыхом туристов, позволяет курорту комплексно участвовать в программах поддержки и развития. Первоочередные мероприятия федерального проекта комплексного развития города Сочи до 2030 года позволят построить магистральные водоводы. Планируется реконструкция всех ключевых объектов канализационной системы города, а также ввод новых мощностей»,— сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Сегодня в Сочи одновременно возводятся шесть школ, три детских сада и два спортивных комплекса. Обновляется городской пассажирский транспорт. Всего в текущем финансовом году на территории города на разных стадиях, включая разработку и проектирование, ведется реализация 68 объектов в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищного фонда.

Василий Хитрых

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