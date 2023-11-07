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Силовики не выдавали предписаний по отмене крестного хода в Самаре

По информации ГУ МВД России по Самарской области, ведомство не выдавало предписаний по отмене крестного хода в регионе. По сведениям «Ъ-Волга», отмена проведения Крестного хода в Самаре в День народного единства была инициирована руководством области. Власти якобы опасались провокаций, связанных с последними скандалами с мигрантами. При этом в силовых структурах не видели оснований для отмены массового религиозного мероприятия.

Крестный ход в Самаре планировали посвятить Казанской иконе Божией Матери, которая сопровождала войско Минина и Пожарского при освобождении Московского кремля от польских интервентов в 1612 году. Шествие должно было стартовать от Покровского кафедрального собора. Верующие планировали пройти по историческому центру города до часовни святителя Алексия, митрополита Московского и небесного покровителя Самары.

В День народного единства и день празднования Казанской иконы Божией Матери крестный ход прошел во многих российских городах, в том числе в Казани, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Краснодаре, Екатеринбурге, Чите и Уфе.

Согласно официальной версии, решение приняли в Самарской епархии, прокомментировав ситуацию, что «отменены все массовые мероприятия, в том числе Крестный ход». Однако ряд священнослужителей в своих телеграм-каналах написали, что такая инициатива была спущена от властей региона. Эти же данные подтверждают собеседники «Ъ-Волга» в правительстве Самарской области.

На территории Самарской области празднование Дня народного единства включало в себя ряд массовых мероприятий. В частности, в учреждениях культуры региона прошла «Ночь искусств» под общим девизом «Искусство объединяет». Также на волжской набережной состоялся самарский полумарафон «В беге мы едины».

Евгений Чернов

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