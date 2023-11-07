Модернизация коксохимического производства ММК признана событием года в отрасли

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в число победителей конкурса «Главное событие года в металлургии России», награждение которых состоялось на 29-й международной промышленной выставке «Металл-Экспо». Как сообщают в пресс-службе ММК, комбинат отметили за реализацию первой очереди проекта комплексной реконструкции коксохимического производства.

Модернизация коксохимических мощностей на ММК включает строительство современной экологичной коксовой батареи, которая должна заменить пять действующих. Ее производительность будет составлять 2,5 млн т сухого кокса в год — этот объем покрывает почти половину потребности компании в коксе. В первую очередь входят два из четырех блоков батареи, установка сухого тушения кокса, блок углеподготовки, угольная башня, установка десульфикации и денитрификации и сопутствующие объекты.

Помимо производственного, реализация этого проекта имеет также природоохранное значение. Когда батарея выйдет на полную мощность, валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшатся на 11,35 тыс. т в год.