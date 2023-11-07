В Амстердаме арестовали подозреваемого в убийстве арт-дилера из Петербурга

Полиция Амстердама арестовала мужчину, которого подозревают в причастности к смерти петербургского коллекционера антиквариата Александра Левина, тело которого было обнаружено в реке Эй в 2013 году, сообщили на сайте нидерландской полиции.

«Утром во вторник, 7 ноября, полиция арестовала 62-летнего мужчину из Амстердама по подозрению в причастности к смерти 65-летнего российского бизнесмена Александра Левина»,— говорится в заявлении.

ДНК подозреваемого мужчины совпало с биологическими следами на останках россиянина и пластике, в который было завернуто тело. Полиция установила, что тело достали из реки недалеко от дома подозреваемого. Личность арестованного и мотивы преступления в полиции не комментировали.

Тело арт-дилера из Петербурга Александра Левина было обнаружено в конце января 2013 года в реке Эй рядом с Центральным вокзалом Амстердама. Труп был обернут в синий полиэтилен. В январе 2023 года полиция идентифицировала находку как российского коллекционера Александра Левина, известного в Петербурге торговца картинами, иконами и другим антиквариатом. В России и в Нидерландах он был осужден за контрабанду произведений искусства. В Амстердаме он с конца 1990-х годов торговал русскими иконами.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте