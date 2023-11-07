Разыскиваемого 5 лет мужчину задержали за распитие пива в кубанской станице
В одной из станиц Павловского района полицейские задержали мужчину за распитие пива на улице. Житель Кабардино-Балкарской республики уже пять лет находится в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Фото: pixabay.com
«Являясь фигурантом уголовного дела по мошенничеству, мужчина более пяти лет скрывался от органов предварительного следствия»,— говорится в публикации.
63-летнего мужчину передали инициатору розыска.
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