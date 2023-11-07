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Разыскиваемого 5 лет мужчину задержали за распитие пива в кубанской станице

В одной из станиц Павловского района полицейские задержали мужчину за распитие пива на улице. Житель Кабардино-Балкарской республики уже пять лет находится в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

«Являясь фигурантом уголовного дела по мошенничеству, мужчина более пяти лет скрывался от органов предварительного следствия»,— говорится в публикации.

63-летнего мужчину передали инициатору розыска.

Вячеслав Рыжков

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