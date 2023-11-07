Проект ремонта Таганрогского театра имени Антона Чехова подготовят в 2023 году

Проектную документацию по ремонту фасада здания Таганрогского театра им. Антона Чехова планируют подготовить к концу текущего года, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева

По словам градоначальника, подрядчик уже провел подготовительные геодезические и геологические работы, здание обследовали технические специалисты.

«Разработаны разделы проектной документации. Формируется пакет документов для проведения государственной экспертизы»,— написал Андрей Фатеев.

Таганрогский драматический театр имени Чехова был основан в 1827 году. Сегодня он является одним из крупнейших театров Юга России. Нынешнее здание было построено в 1866 году. Учреждению было присвоено имя Антона Чехова в 1944 году. В 2027 году театр отпразднует свой 200-летний юбилей.

Анастасия Назарова