Nintendo улучшила годовой прогноз по выручке и прибыли

Сегодня, 7 ноября, японский разработчик игр компания Nintendo представила отчетность за второй квартал 2022–2023 финансового года, закончившийся в конце сентября. Выручка компании в этот период снизилась на 4%, до ¥334,9 млрд ($2,2 млрд). Чистая прибыль упала на 19%, составив ¥90,3 млрд (около $600 млн).

Эти результаты оказались лучше прогнозов аналитиков. За первое полугодие в целом выручка Nintendo выросла на 21%, до $5,3 млрд, чистая прибыль — на 18%, до $1,8 млрд. Кроме того, компания улучшила прогноз на 2022–2023 финансовый год в целом: она ожидает, что выручка в этот период составит $10,5 млрд, а чистая прибыль — $2,8 млрд. Ранее компания ожидала выручку $9,6 млрд, чистую прибыль — $2,3 млрд.

Лучшие, чем ожидалось, результаты связаны с тем, что выпущенная в мае новая игра из популярной серии The Legend of Zelda — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — продолжает хорошо продаваться. За этот год было выпущено еще несколько новых игр из популярных серий, в том числе Super Mario Bros. Wonder, представленная в октябре. Компания также сообщила, что в первом полугодии на 2,4% выросло число проданных игровых консолей Switch — 6,84 млн.

При этом инвесторов продолжает беспокоить тот факт, что Nintendo давно не выпускала нового игрового гаджета: последняя игровая консоль Switch, которая продается сейчас, была выпущена еще в 2017 году. Акции Nintendo сегодня снизились на 1,1%.

Яна Рождественская