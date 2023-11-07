Саратовская область стала 10-й в России по книгоизданию

Тему книгопечатания обсудил губернатор Роман Бусаргин на совещании с зампредами и министрами, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Саратовская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе и 10-е по стране по количеству напечатанных книг и брошюр.

«По данным Российской книжной палаты, с начала этого года в регионе выпущено 512 печатных материалов тиражом свыше 166 тысяч экземпляров», — говорится в релизе.

Дарья Васенина

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