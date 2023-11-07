В Севастополе простились с погибшими бойцами СВО с позывными Мечта и Свят

В Севастополе простились с ефрейторами Никитой Мечтановым и Вячеславом Пастуховым (позывные Мечта и Свят), которые погибли во время специальной военной операции в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В своем последнем бою под плотным артиллерийским обстрелом противника осуществил три выхода к переднему краю обороны, уничтожил две лодки с диверсионно-разведывательной группой до 18 человек, успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага»,— написал глава Севастополя.

Уточняется, что бойцы погибли 30 октября под поселком Крынки Херсонской области. Оба воина посмертно представлены к присвоению званий Героев России.

Никита Мечтанов до заключения контракта с Вооруженными силами России работал пожарным в Тольятти, у него осталась жена. Вячеслав Пастухов в 2019 году, после окончания Севастопольского архитектурно-строительного колледжа, заключил контракт с ВС РФ, служил в Севастополе.

Наталья Решетняк

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