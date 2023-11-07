Получивший повестку севастополец Xolidayboy упал на концерте в Ставрополе

Тиктокер Xolidayboy из Севастополя (настоящее имя — Иван Минаев) упал во время концерта в Ставрополе 6 ноября. Из-за плохого самочувствия артиста госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram-каналах и СМИ.

На распространившихся в сети видео со ставропольского концерта видно, что Иван Минаев почувствовал себя плохо прямо на сцене «Абрикос-арены». Артиста унесли со сцены за кулисы, где ему оказали медицинскую помощь.

Накануне популярному исполнителю вручили повестку в аэропорту Минеральных Вод. На то, что музыкант уклоняется от службы в армии, обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Оказывается, он уклонялся от армии, но при этом продолжал проводить концерты. Ранее организаторы отменили его выступление в Крыму из-за неоднозначных высказываний по принадлежности полуострова и отказа высказывать позицию по теме СВО»,— написала в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина.

23 октября Екатерина Мизулина пообещала направить в правоохранительные органы материалы с просьбой дать оценку проукраинским высказываниям тиктокера в соцсетях.

Татьяна Ручкина

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