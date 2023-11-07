Оклады сотрудников Тутаевского моторного завода выросли второй раз за год

В Ярославской области тарифы и оклады работников Тутаевского моторного завода проиндексировали на 5%. Об этом сообщили на предприятии.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что в прошлый раз оклады сотрудников проиндексировали в июле этого года. Тогда тарифы и оклады выросли на 10%. В 2022 году индексация также проводилась дважды: в мае и октябре.

Сегодня на заводе сообщили, что зарплату с учетом индексации работники получат 14 декабря. Оклады проиндексировали и сотрудникам дочерних организаций ПАО «ТМЗ».

Алла Чижова