ВС Башкирии отказал в удовлетворении жалобы Лилии Чанышевой

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии под председательством Руслана Рамазанова пересмотрела приговор экс-координатору уфимского «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены) Лилии Чанышевой (включена в список экстремистов и террористов) и активисту Рустему Мулюкову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Чанышева (слева) пыталась обжаловать приговор

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Лилия Чанышева (слева) пыталась обжаловать приговор

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В июне Кировский райсуд Уфы признал Лилию Чанышеву виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ) и приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы. Рустема Мулюкова признали виновным в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Осужденные и прокуратура обжаловали приговор в ВС Башкирии.

Судебная коллегия ВС Башкирии усмотрела в действиях госпожи Чанышевой отягчающие обстоятельства — по мнению суда, преступления она совершила в составе организованной группы и по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. При этом срок заключения суд оставил без изменений.

Апелляционное представление прокуратуры в отношении Рустема Мулюкова суд удовлетворил частично — подсудимого взяли под стражу.

Венера Хисамова

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