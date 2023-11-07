В Югре увеличат материальную помощь родителям погибших в СВО

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приняла решение увеличить размер пенсий и пособий для родителей участников специальной военной операции (СВО), которые погибли или пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

Помимо призывников и контрактников помощь будет оказываться родителям сотрудников различных ведомств, в том числе прокуроров и следователей прокуратуры, следственного комитета. «Эти же поправки помогут нам помочь родителям тех бойцов, которые служили в добровольческих формированиях и погибли при исполнении воинского долга»,— отметил депутат Андрей Осадчук.

Напомним, в сентябре В Сургутском районе Югры ввели дополнительную выплату для участников специальной военной операции (СВО) в размере 150 тыс руб.

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