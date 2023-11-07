Ижевск стал лидером среди городов Удмуртии по строительству зданий

В Удмуртии среди построенных в 2022 году зданий 95% были жилыми, 5% — нежилыми. В их числе промышленные, сельскохозяйственные, коммерческие, административные и учебные здания, а также объекты здравоохранения. Об этом сообщает Удмуртсат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

При этом среди городов Удмуртии лидером стал Ижевск — 1 061 зданий. Вторую строчку с большим разрывом занимает Воткинск — 211 объектов, Глазов — 102, Можга — 165, Сарапул — 184.