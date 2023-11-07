«Безупречной назвать игру "Барселоны" сложно»

Вечером 7 ноября начнется четвертый тур Лиги чемпионов. В центре внимания группа F. ПСЖ встречается на выезде с «Миланом», и в случае победы парижане могут серьезно оторваться от преследователей в турнирной таблице. Второй матч группы, где сойдутся дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл», также важен для каждой их команд, которые претендуют на выход в play-off. Кого можно назвать фаворитами, а кого — аутсайдерами? Какие шансы у команд? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Виктором Гусевым.

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— По идее, ПСЖ должен занимать в группе первое место, а «Милан» с той игрой, которую показывает, должен оставаться без еврокубков вообще. Но эту группу не просто так называют «группой смерти», поэтому тут шансы даже у «Милана» есть, который на четвертой строчке с двумя очками. Если итальянский клуб сегодня обыграет Париж, он может перепрыгнуть на второе место, а впереди будет еще две встречи. У Дортмунда и «Ньюкасла» по четыре очка, они могут завершить групповой турнир как на первой позиции в таблице, так и на последней. Я смотрю на расклад группы, который приготовила «Лига Ставок». «Пари Сен-Жермен» — первое место, «Ньюкасл» — второе, «Боруссия» — третье, «Милан» — четвертое. Согласны ли вы с ним или тут предсказывать очень сложно?

— С таким раскладом я согласен, с тем, что «Ньюкасл» будет на втором месте, он хороший. И ПСЖ все-таки, несмотря на поражение от «Ньюкасла» 1:4, свое первое место займет.

— Первое место в группе ПСЖ в «Лиге Ставок» можно взять за 1,65. На мой взгляд, вероятность этого 99,5%, и коэффициент в связи с этим очень хороший. Давайте к самому сладкому: «Милан»—ПСЖ. Смотрю линию в «Лиге Ставок», слушаю экспертов, и у меня создается впечатление, что «Милан» уже проиграл, и победу Парижа за 2,3 можно с закрытыми глазами брать. Так ли это?

— Я думаю, что так. «Милан» имеет шансы подняться в турнирной таблице. У него сейчас два очка, стоит выиграть — будет пять очков. У ПСЖ сейчас шесть, но не по своему нынешнему состоянию. Понимаете, проигрывать на своем поле, как это было в последнем туре итальянского чемпионата у «Удинезе», для которой это первая победа за 11 туров национального первенства, никуда не годиться. Кончено, можно говорить, что футболисты «Милана» уже готовились к следующей игре с ПСЖ, но «Милана» должен был выигрывать.

А ПСЖ набирает темп, у него примерно такая же ситуация, как с «Баварией». В какой-то момент начали говорить, что она не та, но постепенно мы видим всю ту же самую мощную «Баварию», к которой привыкли. «Пари Сен-Жермен», в отличие, кстати, от «Милана», последний матч в чемпионате выиграли у «Монпелье» 3:0. Килиан Мбаппе не забил, но играл весь матч великолепно, отлично действовал Усман Дембеле. Варрен Заир-Эмри — новая колоссальная звезда в полузащите. То есть там сейчас подбор быстрых игроков. И «Милану» нужно обязательно выигрывать на своем поле, они бросятся вперед и вот тут нарвутся на эти быстрые контратаки.

— Конечно, про Мбаппе мы не можем не сказать. Гол Килиана идет за 2,15. Достаточно невысокий коэффициент, хотя вероятность высока. Мне очень нравится спецпари в «Лиге ставок»: Мбаппе забьет больше, чем «Милан». Судя по тому, сколько итальянский клуб забивает, можно заключать такое пари?

— Да. Вы чувствуете, я сегодня категоричен, потому что для меня многое ясно. Хотя прогнозы —дело непредсказуемое. «Милан» может взять и все опровергнуть, вопреки всему на «Сан-Сиро» выйти и показать в попытке реабилитироваться перед своими болельщиками что-то невероятное. Я в это не особо верю, но это футбол.

— В матче «Боруссия»—«Ньюкасл» последний фаворит, причем явный. А мне кажется, что, после того как он проиграл этой «Боруссии» у себя дома, на выезде он ее не закатает, но обыграет точно.

— Согласен, потому что этот месяц был потрясающий у «Ньюкасла». 4 октября они выиграли у ПСЖ 4:1, 4 ноября — у «Арсенала» 1:0, 4:0 — у «Кристал Пэлас», 3:0 — у «Манчестер Юнайтед» в гостях, две ничьи по 2:2, и только одно поражение от Дортмунда 0:1. Это веселая, забивающая команда, которая пойдет вперед в Дортмунде и, мне кажется, возьмет свое.

— Коэффициент на победу «Ньюкасла» достаточно высокий в «Лиге Ставок» — 2,6. При этом, мне кажется, в этом сезоне не во всех группах есть интрига.Например, обращать внимание на группу G, где играют «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвена Звезда», просто бессмысленно. Там «Сити» всех выносит, «Лейпциг» точно займет второе место после «Сити». Команда Гвардиолы — главный претендент на победу в Лиге чемпионов. В «Лиге Ставок» поставить на такой исход можно за 3,2. А есть группа, на которую стоит обратить внимание, — группа E. Здесь сегодня играют «Лацио»—«Фейеноорд» и «Атлетико»—«Селтик». Прежде чем перейти к этой группе, я хочу спросить о перспективах двух команд. Понятно, что сегодня «Сити» обыграет «Янг Бойз», коэффициент на это в «Лиге Ставок» составляет 1,07. Но возьмет ли «Сити» Лигу чемпионов второй раз подряд, на ваш взгляд?

— Сложно сказать, потому что очень прибавила «Бавария», очень неплохо, отлично выглядит «Пари Сен-Жермен». Некоторое время назад я бы абсолютно точно ставил на «Манчестер Сити», а сейчас уже нет. Хотя, конечно, «Сити» безупречен, при том что соперники допускают ошибки, промахи. Например, вчера «Тоттенхем» проиграл «Челси», и поэтому «Манчестер Сити» на первом месте без какой-то компании в национальном чемпионате.

А что касается сегодняшнего матча с «Янг Бойз», тут можно пошутить и поставить на счет 3:1 в пользу «Манчестера». Дело в том, что все три матча пока что в своей группе «Сити» выиграл именно с этим счетом — и у «Янг Бойз», и у «Лейпцига», и у «Црвены Звезды». 3:1. И если искать какую-то хотя бы маленькую небезупречность «Манчестера», то она в том, что он пропускает каждый раз.

— Второй клуб — «Барселона». Она сегодня играет в Германии с «Шахтером». 1,28 коэффициент на ее победу. Мало кто сомневается в победе каталонцев, и у них первое место в группе. Но безупречной или убедительной назвать игру «Барсы» сложно. На что вообще рассчитывать команде в этом сезоне?

— В первую очередь на то, что решатся все внефутбольные проблемы. До сих пор говорят о том, что вообще «Барселона» может закрыться, что там есть какие-то нарушения, подкупы судей. Тем не менее «Барселона» играет, находится в чемпионате на третьем месте, отстает на два очка от «Реала», на четыре — от «Жироны», неожиданного лидера. В группе идет надежно: девять очков, разница 8:1 забитых/пропущенных. Поэтому я думаю, что «Барселону» никто не уберет из большого футбола, их разбирательства из-за нарушений закончатся просто большим штрафом. И, как мне кажется, свою группу «Барса» выиграет сегодня, набрав очередные три очка. Но не думаю, что она составит серьезную конкуренцию тем командам, которые мы уже упомянули.

— И теперь переходим к группе E. Я думаю, те, кто видел, что творили «Фейеноорд» и «Лацио» в прошлом туре Лиги чемпионов, сегодняшнюю игру вряд ли пропустят. В «Лиге Ставок» победа «Лацио» идет за 2,47, а «Фейеноорда» — за 2,75. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,55. Забивают много, выдают совершенно сумасшедшие матчи. Чего нам ждать сегодня?

— Я бы объединил два матча — «Лацио»—«Фейеноорд» и «Атлетико»—«Селтик» — и просто поставил на то, что и там, и там решающим станет фактор своего поля, который соответственно будет в пользу «Лацио» и «Атлетико». Что касается феерии забитых мячей, чаще всего бывает так, и мы увидели это в предыдущем матче «Фейеноорда» и «Лацио», что мы ждем повторения, а все заканчивается 1:0.

— То есть мы берем экспресс — победу «Лацио» и «Атлетико».

— Да, и если нам это даст хороший коэффициент, то это отличная ставка.

— В таком случае он точно будет в районе 5.