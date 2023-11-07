Уровень безработицы в Ульяновске в 2023 году сократился на 1,4%

Количество безработных граждан в Ульяновске на сегодняшний день составляет 14,1 тыс. человек. Это на 8,7 тыс. меньше, чем в минувшем году. В текущем году уровень безработицы в городе сократился на 1,4%. Об этом сообщает администрация Ульяновска.

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«Всего с начала этого года в городскую службу занятости обратилось порядка 11 тыс. человек. При содействии службы занятости в регионе трудоустраивается каждый второй человек, оставшийся без работы»,— говорится в сообщении.

В настоящее время общая численность занятого населения в городе равна 97,7%. В текущем году на предприятия оборонно-промышленного комплекса города было трудоустроено свыше шести тыс. человек.

Ранее сообщалось о том, что безработица в Ульяновской области достигла исторического минимума. Ее уровень был равен 0,41%. Это стало наилучшим результатом за историю региона.

Георгий Портнов