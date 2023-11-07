С начала года на Кубани установили 42 зарядные станции для электрокаров

В Краснодарском крае с начала текущего года установили 42 зарядные станции для электрокаров. В пресс-службе региональной администрации напомнили, что Кубань является одним из пилотных субъектов, где второй год реализуют концепцию развития электрозарядной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин сообщил, что в этом году в крае планируют суммарно установить 66 станций. Они появятся в крупных городах и на региональных дорогах. Еще семь станций до конца года запустят в Краснодаре и 17 – в Сочи.

При строительстве зарядных станций в регионе используют отечественное оборудование. У владельцев электрокаров на зарядку машины уйдет около 30-45 минут.

Вячеслав Рыжков

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