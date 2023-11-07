Экс-прокурор Прикамья может возглавить контрольно-счетную палату

Новым руководителем Контрольно-счетной палаты Пермского края может стать бывший прокурор региона Александр Белых. Об этом сообщает «В курсе.ру». По данным издания, его кандидатуру внес в заксобрание губернатор Дмитрий Махонин. В заксобрании Пермского края сообщили «Ъ-Прикамье», что документы пока не поступали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В настоящее время КСП Пермского края руководит Геннадий Тушнолобов. В октябре 2023 года ему исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом для госслужащих. Ожидается, что он покинет свой пост в феврале 2024 года.

Александр Белых занимал должность прокурора Пермского края с 2009 по 2015 год. Позже работал начальником управления Генеральной прокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу. После увольнения из органов прокуратуры работал в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», а затем перешел в «Эр-Телеком холдинг».

ОБНОВЛЕНО: В пресс-службе губернатора Пермского края "Ъ-Прикамье" подтвердили информацию о внесении кандидатуры бывшего прокурора на должность главы региональной КСП.