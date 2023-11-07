Терминалы ЮВЖД нарастили обработку грузов на 13%

Терминалы Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) увеличили обработку грузов на 13% за десять месяцев 2023 года — до 2,7 млн т. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Наибольший рост показала переработка контейнерных грузов — показатель увеличился в полтора раза, на 3 536 контейнеров ДФЭ (TEU, двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, соответствует размерам стандартного грузового контейнера длиной 20 футов, или 6,1 м).

Валерия Розбот

Читайте нас в Telegram