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Житель Сарапула напал на молодую девушку с кочергой

В Сарапуле сотрудники полиции задержали 64-летнего местного жителя, который напал на молодую девушку с железным прутом. По словам 24-летней потерпевшей, девушка шла домой, когда незнакомец попытался похитить ее телефон, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали нападавшего, которого ранее уже судили за аналогичное преступление. Установлено, что мысль о нападении пришла мужчине в голову вечером, когда он употребил алкоголь. Увидев жертву на улице, мужчина догнал ее, начал бить по голове металлической кочергой и требовал отдать телефон. Однако девушка сумела вырваться, забежала в подъезд своего дома и вызвала полицию.

В настоящее время задержанного поместили в изолятор временного содержания. По факту разбоя возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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