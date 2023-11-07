УФСБ по Дагестану может возглавить глава управления по Пермскому краю

Начальник УФСБ по Пермскому краю генерал-майор Геннадий Анацкий может возглавить УФСБ по Республике Дагестан, которое на данный момент возглавляет генерал-майор Алексей Егоров. Об этом сообщили источники «Ъ-Прикамье».

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Источник «Ъ» в правоохранительных органах Дагестана косвенно подтвердил возможность смены руководителя УФСБ, отметив, что «такова общая практика: это регулярная ротация, которая производится обычно после трех лет работы в должности». Алексей Егоров был назначен начальником УФСБ по Дагестану в августе 2020 года.

Полковник Геннадий Анацкий был назначен на должность начальника УФСБ по Пермскому краю в октябре 2021 года. До этого он четыре года занимал должность первого замглавы УФСБ Тюменской области, где курировал борьбу с терроризмом.

В 2022 году Геннадию Анацкому присвоили звание генерал-майора.

Дмитрий Астахов, Пермь; Юлия Рыбина, Махачкала