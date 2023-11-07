Назначен руководитель УМВД РФ по Оренбургской области

Пост начальника УМВД России по Оренбургской области занял полковник полиции Вадим Серебрянников. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил нового руководителя личному составу территориального органа

Фото: МВД РФ

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил нового руководителя личному составу территориального органа.

Глава МВД РФ поставил ряд задач перед Вадимом Серебрянниковым. Он призвал повысить эффективность мер по раскрытию преступлений, в том числе, тяжких и особо тяжких.

Речь идет не только об убийствах, разбойных нападениях, грабежах, но и о «посягательствах с применением высоких технологий». При этом, по словам министра, следует задействовать весь имеющийся «кадровый и технический потенциал для установления виновных, шире использовать возможности компьютерных, лингвистических и фоноскопических экспертиз». Вопрос «касается как киберхищений, так и незаконного оборота оружия, наркотиков, экстремистских проявлений», приводит ведомство слова Владимира Колокольцева. Кроме того, министр призвал «ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство».

Ранее Вадим Серебрянников возглавлял районные отделы и городское управление Ростова-на-Дону. Затем на региональном уровне он курировал охрану общественного порядка и обеспечение экономической безопасности. С августа текущего года Вадим Серебрянников исполнял обязанности начальника УМВД России по Оренбургской области.

Георгий Портнов