Трехлетняя девочка и двое взрослых погибли в аварии в Кузбассе

В Тяжинском округе Кемеровской области в ДТП погибли 25-летний водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров - 23-летняя женщина и девочка трех лет, сообщает госавтоинспекция региона.

Авария произошла около 08:40 на автодороге Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель Great Wall в условиях снегопада не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Iveco. В результате столкновения автомобили вылетели в кювет.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Александр Киселев