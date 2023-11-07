Судьи по делу Лилии Чанышевой удалились в совещательную комнату

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии под председательством Руслана Рамазанова удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по апелляционным жалобам на приговор экс-координатору уфимского «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены) Лилии Чанышевой (включена в список экстремистов и террористов) и активиста Рустема Мулюкова, сообщил «Ъ-Уфа» адвокат Сергей Макаренко.

В июне Кировский райсуд Уфы признал Лилию Чанышеву виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ) и приговорил ее к семи с половиной года лишения свободы. Рустема Мулюкова признали виновным в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Оба осужденных и прокуратура подали апелляционные жалобы на приговор.

Венера Хисамова

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