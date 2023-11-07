Пять нижегородских ресторанов вошли в ТОП-10 премии Wheretoeat Center

Нижегородские рестораны заняли половину первой десятки ресторанной премии Wheretoeat Center 2023. Вручение премии прошло 6 ноября в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первое место в ТОП-10 досталось нижегородскому ресторану «Кусто», на втором месте — нижегородский Yale. Также в первой десятке оказались рестораны Red Wall, Vinedo и «Парк Культуры». Кроме них в ТОП-10 попали «Гроза» (Кострома), Nolan Wine & Kitchen (Пермь), «Ливингстон» (Самара), IKRA (Плес) и «Сеновал» (Воронеж).

Нижегородский бан «Медные труды» выиграл в спецноминации «Бар года», звание «Официант года» досталось Роману Мельникову из нижегородского бистро «Цейлон», а Кирилл Сулима (VINEDO) был удостоен звания лучшего сомелье.

Как писал «Ъ-Приволжье», на ресторанную премию Wheretoeat Center заявлялись 17 нижегородских ресторанов и баров. Всего в списке номинантов было 50 заведений общепита Центрального и Приволжского федеральных округов.

Андрей Репин