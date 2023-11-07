Петербург вошел в тройку регионов России с доступной для семей арендой жилья

Санкт-Петербург вошел в тройку регионов, в которых большинство семей (68,3%) с двумя детьми могут себе позволить арендовать жилье. Рейтинг регионов по доступности аренды квартир составили РИА Новости.

Первую строчку рейтинга заняла Кемеровская область с долей 70,2%. По оценкам исследователей, для аренды квартиры и удовлетворения базовых потребностей семье из четырех человек в этом регионе необходимо около 75 тыс. руб. в месяц. Второе место занял Петербурге с долен 68,3%. Здесь семье необходимо 105 тыс. руб. ежемесячно. Третье место заняла Республика Татарстан, в которой 65,8% семей с двумя детьми могут позволить себе аренду. На аренду и ежедневные потребности им необходимо тратить 75 тыс. руб. в месяц.

Согласно исследованию, в России 12 регионов, в которых доля семей, которым доступна аренда, выше 60%. В их число вошли Ленинградская, Иркутская, Белгородская, Нижегородская, Сахалинская, Новосибирская, Липецкая, Архангельская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Для оценки доступности аренды жилья для российских семей эксперты ориентировались на семью из четырех человек (двое взрослых и двое детей) и двухкомнатную квартиру. Предполагается, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, тратится на аренду жилья, 30% — на другие потребности. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные потребности, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Размер арендных ставок и прожиточных минимумов эксперты определяли для каждого региона.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте