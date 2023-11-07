Пензенская область экспортировала почти 58 тонн пшеницы в 2023 году

Производители зерна в Пензенской области с начала года вывезли за границу 57,7 тыс. тонн зерна, сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, в только в октябре 2023 года специалисты проконтролировали 8,6 тыс. тонн зерновой продукции, из которых 4,9 тыс. тонн ячменя 2,6 тыс. тонн семян льна; 0,9 тыс. тонн гороха; 0,2 тыс. тонн продовольственной пшеницы 0,04 тыс. тонн семян горчицы.

В Россельхознадзоре уточнили, что продукцию экспортировали в Латвию, Польшу, Республику Беларусь; Азербайджан, Иран, Казахстан, Германию; Турцию и Монголию.

Для перевозки партий использовался железнодорожный и автомобильный транспорт.

Никита Маркелов

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