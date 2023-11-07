В Ишимбае с детского сада взыскали ущерб за травму ребенка

Ишимбайский городской суд обязал детский сад №9 «Белоснежка» выплатить 465 тыс. руб. компенсации родителям трехлетнего мальчика, который получил ожог третьей степени, застряв ногой в батарее отопления. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По словам матери ребенка, пострадавшему не вызвали скорую помощь. В итоге мальчика увезли в ожоговый центр в Стерлитамаке, где ему сделали операцию под общим наркозом.

Истцы просили суд, в том числе, обязать детский сад выплатить компенсацию морального ущерба по 500 тыс. на каждого и 1 млн руб. в пользу ребенка, расходы на лечение (более 2 тыс. руб. на лекарство и более 4 тыс. руб. — на проживание ребенка в платной палате в больнице).

Прокуратура и СКР провели проверки, в отношении заведующей детским садом Людмилы Рябовой было возбуждено административное дело. В апреле постановлением мирового судьи судебного участка №4 по Ишимбайскому району она была признана виновной в непринятии эффективных мер по недопущению нарушения прав детей на охрану жизни и здоровья, безопасное пребывание в образовательной организации (ч.2 ст. 5.57 КоАп РФ), указано в решении суда.

Майя Иванова

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