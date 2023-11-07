Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем супруга президента Аргентины Хуана Перона заслужила звание самой известной женщины страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Don't cry for me Argentina — песня, которую исполняет Мадонна, берет за душу. А героиня, которая ее устами просит страну не плакать о ней, совершенно фантастическая. Звание самой известной женщины Аргентины «товарищ Эвита» не утратила до сих пор.

В 1945 году радиоведущая и актриса из низов по имени Мария Эва Дуарте стала женой будущего президента Аргентины Хуана Перона и обрела миллионы поклонников. Она оказалась посредником между властью и народом. И всегда выбирала сторону людей. Не боялась прикасаться к их ранам, язвам, болячкам, стала крестной матерью тысяч бедных детей. Аргентинцы считали ее святой.

В 33 года она неожиданно скончалась. Многие полагали, что виновен в этом ее муж — диктатор Перон, однако выяснилось, что она долго страдала от онкологии… На похоронах из-за множества людей было не пробиться. Каждый день в течение недели десятки тысяч аргентинцев приходили проститься. Часами стояли в очереди, теряли сознание. Некоторые погибли в давке. Кое-кто возле гроба пытался покончить с собой. Это было настоящее национальное горе.

Перон предложил народу писать ей письма, которые потом мешками сжигали на алтаре возле президентского дворца. Некоторым Эвита отвечала — это были, конечно, чиновники. На конвертах красовалась надпись «Я целую тебя с неба».

Президент забальзамировал тело и решил возвести для жены целый пантеон. Но случился государственный переворот. Противники Перона сжигали ее портреты и громили статуи. Тело первой леди оказалось на чердаке дома майора Эдуардо Арандиа. Однажды ночью он услышал подозрительный шум и выстрелил в темноту. Источником оказалась его беременная жена — она скончалась на месте.

Потом тело хранили в шкафу, затем переправили в Италию при участии папы римского. Оно даже было захоронено под чужим именем, но позже опять попало к Перону. Его новая жена расчесывала Эвите волосы, иногда ложилась к ней в гроб, чтобы получить частичку ее силы… И, наконец, несчастные останки оказались в фамильном склепе на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе.