Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как в мире растет популярность автоматических кофемашин и о новинках на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Selecta Group Фото: Selecta Group

Рынок полностью автоматических кофемашин на отрезке ближайших восьми лет будет демонстрировать высокие показатели, прогнозируют аналитики Transparency Market Research. Со средним ежегодным темпом роста почти 3,5% к концу 2031 года глобальная оценка достигнет показателя в $6 млрд.

Особенно активно полностью автоматические кофемашины будут применяться в гостиничной и ресторанной сферах, в аэропортах и офисных пространствах. При этом представлены гаджеты будут в различных ценовых диапазонах.

Развиваться будет не только рынок, но и сами устройства. К примеру, швейцарская Selecta Group анонсировала поддержку криптовалюты для оплаты в своих вендинговых аппаратах. Удачная практика, полагаю, не помешает ей интегрировать технологию и в свои кофейные гаджеты.

Весь бизнес Selecta Group насчитывает 365 тыс. автоматов. За второй квартал этого года интеллектуальные вендинговые решения компании показали рост 150% год к году.

Отечественная сеть цифровых кофеен Fibbee анонсировала новую модель автоматической станции, которая способна приготовить больше 90 чашек в час, что вдвое больше возможностей бариста в традиционной кофейне.

Это выглядит не как вендинговый аппарат и устроено сложнее. Заказы оформляются пользователями только в digital-формате на дисплее рядом со станцией или удаленно через мобильное приложение. В своем рецепте можно настроить крепость эспрессо и выбрать вид молока (кстати, это единственное место, где обычное молоко названо коровьим).

Сироп и температура напитка также на выбор пользователя, на выдаче получается кофе, как в кофейне. Правда, пока заказывать можно только по одной чашке за раз.

Станцию Fibbee создавали отечественные эксперты в области кофейного бизнеса и IT. Последние пригодились в том числе для разработки систем контроля качества напитков. Она построена на взаимодействии видеофиксации и инструментов искусственного интеллекта, которые следят за весом компонентов напитка и данными по каждому заказу в реальном времени.

Такой подход исключает 99% ошибок в рецептуре свойственных человеку, заверяют владельцы. Отечественная сеть использует швейцарские кофемашины, но все остальные элементы, в том числе софт — собственной разработки. Особенно создатели гордятся уникальной молочно-сиропной станцией. Вся сеть пока насчитывает девять умных кофеен в Москве и Санкт-Петербурге.