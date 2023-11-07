Пермский ресторатор открыл ресторан и бар в историческом «Доме Третьяковой»

В историческом здании в Перми на ул. Советской, 32, открылись ресторан «Дом Третьяковой» и бар «Второй этаж». Оба заведения развивает пермский ресторатор Илья Заковырин, основатель пабов Old Moose, ресторана The Hound, рюмочной «Парадная», паназиатского бистро «Камоме» и доставки японской кухни «Чайка суши», сообщили в пиар-службе заведений.

Ресторан на первом этаже здания назвали «Дом Третьяковой» — такое же название носит сам объект культурного наследия, в котором открылось заведение. Меню ресторана основано на авторском переосмыслении русской кухни, а в баре «Второй этаж» (на втором этаже здания) представят настойки и коктейли, отсылающие к известным произведениям искусства. Карта бара основывается на винах, авторских коктейлях и многокомпонентных настойках. Общее число посадочных мест в здании — более 100. «Мы взялись поработать с традиционной русской кухней, которая практически не представлена в нашем городе. Но решили не восстанавливать классические рецепты, а создать гармоничный фьюжн русских рецептов с главными трендами в ресторанном деле. В баре мы с командой будем предлагать напитки, придуманные специально исходя из истории помещения и соседства с театром оперы и балета»,— рассказал основатель «Дома Третьяковой» Илья Заковырин.

Здание недостроенной гостиницы и аварийный объект культурного наследия на ул. Советской, 30а и 32, в конце 2020 года купил на торгах предприниматель Борис Кардашов. Особняк «Дом Третьяковой» продавался в рамках банкротства структуры бывшей «Камской долины» — ООО «Аклеон». Новый владелец начал восстановление объекта культурного наследия и достройку гостиницы, получив разрешение на эти работы в декабре 2020 года. Господин Кардашов полностью восстановил здание: отреставрировал кладку, заменил кровлю, переделал внутренние помещения, устроил новые инженерные коммуникации. Ранее предприниматель сообщал, что сдаст отреставрированный памятник архитектуры в аренду.