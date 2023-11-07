Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, чему будет посвящен новый проект модного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mastersuit Фото: Mastersuit

Модный дом Mastersuit очень активен в разнообразных информационных и развлекательных мероприятиях. И его можно понять: имея большое пространство в центре Москвы с ателье и собственным кафе, его хочется использовать по максимуму.

Другое дело, что еще со времен пандемии COVID-19 лекции и мастер-классы не стал вести только ленивый, и разобраться в огромном числе спикеров сложно. Да и у Mastersuit проекты были разного уровня.

Поэтому сообщение о новом цикле лекций о самых известных ювелирных домах мира, которые пройдут в Mastersuit, я сначала пролистала. На эту тему много чего и много кто говорил.

Да и список домов, как кажется, стандартный: Cartier, Bvlgari, Boucheron, Chanel, Dior и Van Cleef & Arpels.

А вот имя спикера нет — это журналист и искусствовед Юлия Савельева. Она, в отличие от многих других, читает лекции и принимает участие в круглых столах крайне редко. А знаний за более чем 20 лет работы в сфере ювелирной журналистики предостаточно, как и личных знакомств с главами перечисленных выше компаний. Так что может получиться весьма интересно.