обновлено 14:08
Пост главы УМВД по Ижевску занял Алексей Балобанов
Управление министерства внутренних дел по столице Удмуртии возглавил полковник полиции Алексей Балобанов. Личному составу его представил глава регионального МВД Максим Тихонов, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии
Полковник полиции Алексей Балобанов окончил ижевский филиал юридического института МВД России по специальности «Юриспруденция». В органах внутренних дел он служит с 1996 года, где прошел путь от дознавателя милиции общественной безопасности до заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Можгинский». С 2019 по 2022 год Алексей Балобанов также занимал пост начальник межмуниципального отдела МВД России «Кизнерский».